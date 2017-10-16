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dibazolllll
dibazolllll
16 Октябрь 2017 @ 20:42
Крутецкое Крутицкое подворье и осеннее Коломенское  
Пока я писал очередной пост про путешествия, время шло, шло, шло... и настала осень! Как сказал Альбер Камю, осень - это вторая весна, когда каждый лист становится цветком. Разве можно сказать про это время года более точно? Пока самая красочная пора не ушла, я поспешил заглянуть в парочку любимых московских мест - на Крутицкое подворье и в Коломенское.





Уж не знаю что я могу рассказать про эти места, чего ещё никто не рассказывал, поэтому оставлю вам радость полюбоваться осенней Москвой без назойливых комментариев. :)

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6. А теперь перенесемся в Коломенское.




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8. Ковры из листьев...




9. ...и яблок.




10.




11.




Такая вот она московская осень. :)



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19 комментариев | Откомментить
 
 
19 комментариев —
( 19 комментариев — Откомментить )
panikazimira: В шляпеpanikazimira on Октябрь, 16, 2017 18:19 (UTC)
Паша, привет! очень красиво! так и хочется пошуршать опавшей листвой)
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dibazollllldibazolllll on Октябрь, 17, 2017 16:04 (UTC)
Привет, Катя!) да, согласен, осень классная нынче, и надеюсь что это не последний осенний московский пост)
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yarowind: pic#114324921yarowind on Октябрь, 17, 2017 04:42 (UTC)
Какие люди!:)
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dibazollllldibazolllll on Октябрь, 17, 2017 16:03 (UTC)
Я как Жигули: завелся - заглох, завелся - заглох)) но в итоге может быть даже поеду)
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yarowind: pic#114324921yarowind on Октябрь, 17, 2017 17:15 (UTC)
В путь, в путь!:)
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soullawaysoullaway on Октябрь, 17, 2017 17:07 (UTC)
Давно не видел ваших постов. Рад если на этом не закончится всё.
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dibazollllldibazolllll on Октябрь, 17, 2017 22:07 (UTC)
Спасибо на добром слове) вообще, материала много, и планирую выкладывать посты всё чаще.
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soullawaysoullaway on Октябрь, 18, 2017 04:45 (UTC)
Не за что.
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1lidok19641lidok1964 on Октябрь, 17, 2017 17:50 (UTC)
Лужи-зеркала ,яблоки . листья - красиво .........
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dibazollllldibazolllll on Октябрь, 17, 2017 22:07 (UTC)
Осень много хороших ракурсов дарит)
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1lidok19641lidok1964 on Октябрь, 18, 2017 06:57 (UTC)
и каждый день что-то другое (цвет , свет , и т.д.). Как и весной . И если не зацикливаться на "плохой" погоде , то в любое время года можно заснять нечто эдакое , кто этого не видел , а ты мимо не прошла .
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gmungsergio_vorsin on Октябрь, 17, 2017 19:24 (UTC)
Хорошо у тебя получилось, видать любишь ракурсы "от земли"...
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dibazollllldibazolllll on Октябрь, 17, 2017 22:08 (UTC)
Спасибо, старался. Вообще да, с некоторых пор мне понравилось использовать лужи как зеркала)
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Евгений Ковалевkoveles on Октябрь, 18, 2017 07:29 (UTC)
Залюбовался фотографиями. Ракурсы шикарные!
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dibazolllll: Пашаdibazolllll on Октябрь, 19, 2017 12:33 (UTC)
Спасибо) вот и в жж списались через год как в Москве виделись)
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rusa_novarusa_nova on Октябрь, 18, 2017 07:34 (UTC)
Красотааааа!!!!!
Спасибо за чудесный фоторепортаж.
Крутицкое живет-поживает, но что-то медленно расцветает
давненько там не были,напомнили, соберемся с духом и в путь под дождичком
(Ответить) (Ветвь дискуссии) (Link)
dibazolllll: Пашаdibazolllll on Октябрь, 19, 2017 12:34 (UTC)
Рад что понравилось, заходите еще)
(Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Link)
knevzknevz on Октябрь, 18, 2017 21:13 (UTC)
А в Голосовом овраге не были? Там где камни... Очень интересное место.
(Ответить) (Ветвь дискуссии) (Link)
dibazolllll: Пашаdibazolllll on Октябрь, 19, 2017 12:36 (UTC)
В этот раз нет) на фото не так очевидно, но поливало в Коломенском знатно, ретировался с камерой в ближайшее кафе)
(Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии) (Link)
 
 