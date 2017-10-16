Крутецкое Крутицкое подворье и осеннее Коломенское  

Пока я писал очередной пост про путешествия, время шло, шло, шло... и настала осень! Как сказал Альбер Камю, осень - это вторая весна, когда каждый лист становится цветком. Разве можно сказать про это время года более точно? Пока самая красочная пора не ушла, я поспешил заглянуть в парочку любимых московских мест - на Крутицкое подворье и в Коломенское.Уж не знаю что я могу рассказать про эти места, чего ещё никто не рассказывал, поэтому оставлю вам радость полюбоваться осенней Москвой без назойливых комментариев. :)2.3.4.5.6. А теперь перенесемся в Коломенское.7.8. Ковры из листьев...9. ...и яблок.10.11.Такая вот она московская осень. :)