Крутецкое Крутицкое подворье и осеннее Коломенское  

Пока я писал очередной пост про путешествия, время шло, шло, шло... и настала осень! Как сказал Альбер Камю, осень - это вторая весна, когда каждый лист становится цветком. Разве можно сказать про это время года более точно? Пока самая красочная пора не ушла, я поспешил заглянуть в парочку любимых московских мест - на Крутицкое подворье и в Коломенское.
Уж не знаю что я могу рассказать про эти места, чего ещё никто не рассказывал, поэтому оставлю вам радость полюбоваться осенней Москвой без назойливых комментариев. :)
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6. А теперь перенесемся в Коломенское.
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8. Ковры из листьев...
9. ...и яблок.
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Такая вот она московская осень. :)
Уж не знаю что я могу рассказать про эти места, чего ещё никто не рассказывал, поэтому оставлю вам радость полюбоваться осенней Москвой без назойливых комментариев. :)
2.
3.
4.
5.
6. А теперь перенесемся в Коломенское.
7.
8. Ковры из листьев...
9. ...и яблок.
10.
11.
Такая вот она московская осень. :)
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